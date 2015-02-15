Пора ли уже волноваться за Apple?

Корпорация Apple снова мила инвесторскому сердцу — и тому есть причины.

Рыночная капитализация Apple составляет $ 682 млрд — это примерно вдвое выше, чем у Microsoft Corp или Google Inc. В декабре рост выручки Apple составил 29%: каждый час в мире продавались 34 000 айфонов.

Однако некоторые инвесторы задумываются: а что если Apple сейчас достигла своего апогея, точки, после которой корпорация начнет терять свое лидерство на рынке? К примеру, перспективы Apple на первый квартал 2015 года обрисовываются не самые радужные, особенно под влиянием резкого роста доллара и падения зарубежных валют.

Что же заставит яблоко испортиться? Инвесторы должны рассмотреть три потенциальных угрозы.



Во-первых, это зависимость успеха всей корпорации от iPhone и цикличности выхода его новых релизов. Почти 70% выручки Apple в четвертом квартале 2014 года — это именно iPhone, особенно в Китае. Через несколько недель после запуска iPhone6 в США Apple добилась получения разрешения продажи нового продукта в Китае.

Аналитик Nomura Стюарт Джеффри говорит, что в декабре просто произошла массовая замена старых айфонов на новые. «Складывается ощущение, что сильнее всего мотивированы на покупку iPhone покупатели, у которых iPhone уже есть. Они обновляют свои версии, после чего дальнейшие продажи резко замедляются», - пишет Стюарт.

Кроме того, средняя цена на продажу iPhone составляет порядка 687 долларов, это самая дорогая модель, нежели когда-либо раньше.

Во-вторых, продажа широко анонсированных Apple Watch сильно откладывается — если вообще не отменяется. Apple Watch ожидаются в продаже в апреле, но есть серьезные сомнения, что они смогут конкурировать с iPhone или даже iPad, который сейчас переживает спад продаж. “У Apple Watch есть потенциал, чтобы развиться со временем в серьезную категорию продукции», - пишет аналитик RW Baird Уильям Пауэр. Он предполагает, что в 2015 году будет продано больше полутора миллионов часов от Apple.

Развитие носимых гаджетов сейчас все сильнее развивается. Google Inc начинала с Google Glass, но совсем недавно стало известно, что этот проект свернут. Apple Watch — это не «Интернет на вашем лице», но по функциональности может быть к нему приближен. При этом возникает проблема — как разделить необходимость в Apple Watch и, допустим, в iPhone, при условии, что функции обоих девайсов местами практически копируют друг друга. Надежда только на развитие общей тенденции: аналитики ожидают, что рынок «носимых гаджетов» к 2020 году достигнут объема в 27 млрд долларов.

Во-третьих, iPad теряет популярность. Это видно невооруженным глазом. Правда, генеральный директор Apple, Тим Кук, не выказал никакого беспокойства на тему сокращения продаж iPad в годовом выражении в IV квартале. Он заявлял в своих интервью, что с оптимизмом смотрит на будущее планшета и что у него куда больше возможностей для модернизации, чем даже у iPhone.

На прошлой неделе аналитик KGI Securities, Минг-Чи Кво написал в своей пояснительной записке, что он ожидает в этом году еще более резкого спада продаж iPad: продукт запущен в производство уже 5 лет назад, ничего нового пока не представлено, поэтому уже летом поставка будет на 30% ниже, чем еще год назад.

Главный вопрос — в том, сможет ли Apple сохранить свою прежнюю динамику разработки продуктов и предлагать рынку новые блокбастеры — такие, как iPhone. Если компания сможет сделать ставку на инновации, то она избежит участи старых технологических гигантов — таких, как Hewlett-Packard или IBM, которые вместо того, чтобы строить свое будущее, сейчас вынуждены покупать его.







Therese Poletti, колумнист MarketWatch. Перевод - Anomalia

