Во вторник азиатские фондовые рынки менялись разнонаправленно

Вот уже второй день подряд фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывали разнонаправленные движения. Китайские рынки испытывают рост, потому что инфляция в стране продолжила ослабляться, и теперь от властей ждут серьезных мер по стимулированию экономики. Shanghai Composite подскочил сразу на 1,5%. Hang Seng тоже подрос, правда, совсем немного (+0,03%). Nikkei снова падает (минус 0,3%), S&P/ASX опустился на 0,25%.

Аналитики говорят: «Китайская экономика в опасной близости к дефляции, и процесс усиливается. Это, скорее всего, заставит регулятор страны в очередной раз снизить требования к банковским резервам».



На фоне поступающих новостей в Поднебесной выросли акции банков (China Citic Bank +2,7%, China Construction Bank +1,1%).

Снижение японского рынка эксперты объясняют возрастающим беспокойством инвесторов по поводу Греции. Производитель кондиционеров Daikin Industries потерял на плохих прогнозах операционной прибыли 5,5% от стоимости акций. А вот Nissan прогноз прибыли, напротив, повысил, и его ценные бумаги подорожали на 3,8%.