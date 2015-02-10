Азиатская сессия «поднимает» золото — до $1244,9 за унцию

Во вторник утром, во время торгов на азиатских биржах, золото дорожает. Уже к 8:45 по мск фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались на уровне $1244,90 за тройскую унцию.

Прежде металл торговался на отметках около $1245,20 за унцию, а закрылся на $1241,50. Скорее всего, золото поддержат на уровне $1252,10, а сопротивление оно найдет на отметке $1286,60.

В это время серебро торговалось на уровне $17,065 за унцию.

Вчерашний рост цен на золото связывали со спадом на фондовом рынке, а также говорили, что рост этот может оказаться коротким. Однако, он пока продолжается и за сегодня цены на золото уже выросли примерно на 0,25%. Куда более важным фактором, который всегда влияет на цену золота, остается любой слух о сроках повышения процентных ставок в США. Так считает старший дилер из Lee Cheong Gold Dealers в Гонконге Рональд Люн.