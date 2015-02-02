Китай не стал снижать кредитный рейтинг РФ и рейтинги российских компаний

Китайские аналитики пересмотрели свои прогнозы и решили не менять кредитные рейтинги России. Например, рейтинговое агентство Dagong сохранило вполне позитивный суверенный кредитный рейтинг России в местной и иностранной валюте на уровне А. Прогноз на развитие - "стабильный". Такие новости передает сегодня издание «Прайм».

Агентство обосновало свое решение так: «несмотря на то что российская экономика оказалась под влиянием ухудшающихся внешних условий, уровень валютных резервов России обеспечивает необходимый буфер для российской экономики, сохраняя сравнительно малый разрыв между ресурсами по выполнению своих долговых обязательств и возможностью производить материальные блага».

Агентство Dagong также пересмотрело рейтинги крупнейших российских компаний. Так, долгосрочный кредитный рейтинг «Газпрома» в местной и инвалюте остался на самом высоком уровне ААА, прогноз также «стабильный». По мнению аналитиков, рейтинг «отражает крайне высокую способность компании создавать материальные блага и очень маленький разрыв между кредитными обязательствами и способностью производить матблага». Они также добавили, что санкции США и ЕС не окажут значительного влияния на кредитоспособность компании «Газпром».

Напомним, что на прошлой неделе рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг России в инвалюте до спекулятивного уровня ВВ+ и с прогнозом — «негативный». В начале января рейтинговое агентство Fitch также понизило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ-.