Toshiba устала, Toshiba уходит?

Сегодня представители корпорации Toshiba заявили, что компания ускоряет реструктуризацию своего компьютерного бизнеса чтобы сосредоточиться на секторе b2b (работа с корпоративными клиентами) и уйти наконец с некоторых потребительских рынков. В июле этого года компания уже объявляла о своей реструктуризации и о том, что она больше сосредоточится на Японии и развивающихся экономиках.

Надеясь в этом году наконец пожать плоды пятилетнего снижения затрат, японская компания объявила о сокращении глобальных трудовых ресурсов в компьютерном бизнесе приблизительно на 900 человек (это порядка 20% ее общего штата), исключая производственный сегмент.



Также компания сократит фиксированные издержки (более чем на 20 млрд иен по сравнению с предыдущим финансовым годом) и уже в текущем финансовом году сократит количество своих торговых баз в мире до 13 (сейчас их 32). Что самое интересное, из каких именно потребительских секторов Toshiba решила удалиться — представители компании пока не говорят.

Стоимость реструктуризации обойдется Toshiba в 45 млдрд иен из операционной прибыли и 36 млрд иен — из прибыли чистой. Сейчас чистая прибыль компании составляет 120 млрд иен в течение одного финансового года.

«Рынок персональных компьютеров, судя по всему, будет продолжать тенденцию к скромным темпам роста, а наши реформистские меры необходимы, чтобы поддержать бизнес в будущем», - говорится в заявлении компании.