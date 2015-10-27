Яценюк потребовал от Москвы реструктуризации долга

Глава украинского правительства Арсений Яценюк накануне заявил в интервью Handelsblatt, что власти намерены приостановить выплаты по выкупленным у Москвы евробондам в размере 3 млрд долларов в том случае, если российская сторона не пойдет на реструктуризацию. При этом, политик добавил, что Москва должна озвучить свое решение до 29 октября.

"Украина заморозит выплаты по долгу России, перестанет обслуживать кредит. Мы должны относиться к России так же, как и к остальным международным кредиторам", – пояснил он. Он отметил, что евробонды являлись "взяткой Януковичу" за то, чтобы бывший президент выступил против соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.