Peugeot Citroen уволит 17% сотрудников во Франции

Один из главных автоконцернов Европы — PSA Peugeot Citroen – намерен в следующем году использовать все свои возможности, вплоть до программы досрочного выхода на пенсию, чтобы вдобавок к 11,2 тысячам сотрудников, уволенных в 2014 году, сократить еще 2,5 тысячи человек. Автопроизводитель сейчас проводит реструктуризацию и оптимизацию своего производства. Разумеется, делается это с целью сокращения расходов.

В распоряжении информационного агентства Bloomberg оказались любопытные документы, согласно которым полторы тысячи работников автоконцерна должны будут досрочно уйти на пенсию. Ближайшие несколько лет (которых им не хватает до достижения пенсионного возраста) им будет предложено работать в режиме неполного дня.



Просто так выкинуть человека с работы в Европе очень сложно, поэтому Peugeout вынуждена вертеться, как уж на сковородке: так, 950 молодых и здоровых сотрудников будут сокращены в рамках льготной программы: если в течение двух лет они не найдут достойной работы для себя — они смогут вернуться в Peugeout.

Программа реструктуризации уже приносит предприятию ощутимые плоды: в первом полугодии 2014 года впервые за три года компания получила прибыль. Впрочем, сегодня (к 11.43 мск) на новостях об увольнениях в 2015 году, акции концерна упали уже на 0,46%.