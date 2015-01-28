Прогноз JP Morgan: Сбербанк потеряет треть прибыли в 2015 году, ВТБ уйдет в минус

Аналитики из JP Morgan уверены, что госбанки чувствуют себя во многом хуже, чем в кризис 2008 года. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». По оценкам аналитиков из JP Morgan, прибыль Сбербанка в 2015 году уменьшится втрое — до 90 млрд рублей. А банк ВТБ ждет убыток в таком же объеме. При худшем раскладе ему еще понадобится докапитализация.

Из-за того, что госбанкам фактически придется развивать социальное кредитование, есть вероятность роста неплатежей по кредитам. Аналитики прогнозируют рост просрочки по кредитам у Сбербанка с 3,7% в конце 2014 года до 6,2% к концу 2015 и с 5,4% до 7,8% у ВТБ.

Оба сценария развития (позитивный и негативный) с равной вероятностью допускают и сохранение прибыли на прежнем уровне для Сбербанка (317 млрд рублей) и убытки в размере 281 млрд. Базовый сценарий для ВТБ — это убыток в 90 млрд рублей, но возможны еще прибыль в 58 млрд рублей или убыток более 300 млрд рублей, а последнее приведет капитал банка на грань минимума в 10% и тогда банку потребуется докапитализация.

Предправления ВТБ Андрей Костин не отрицает, что убыток в 2015 году действительно возможен - при сохранении крайне высокой ключевой ставки. «Мы надеемся, что этот сценарий в полной мере не реализуется и ставка будет снижена, — замечает он. — По оценкам ВТБ, даже в случае реализации негативного сценария и получения убытков в 2015 году с учетом объявленных и планируемых мер поддержки системообразующих банков рекапитализации как таковой не потребуется».



В Сбербанке никак не прокомментировали эти прогнозы.