Обнародован антикризисный план РФ: самое главное

Правительство опубликовало антикризисный план на 2015 год, который бурно начали обсуждать все крупные СМИ. Пожалуй, долгожданный и отчасти запоздавший план выхода из кризиса (наконец-то правительство признало, что с экономикой в России большие проблемы) пришелся по душе аналитикам и экономистам. План предусматривает семь ключевых направлений, по которым нужно принять меры в первую очередь.

Среди первоочередных мер значатся поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых (в т.ч. высокотехнологичных) товаров, помощь малому и среднему бизнесу, привлечение инвестиций в значимые отрасли экономики (в т.ч. для выполнении оборонзаказа), компенсация издержек инфляции самым уязвимым категориям граждан, оптимизация бюджетных расходов и укрепление банковской системы.

По информации издания «Вести-Экономика», план состоит из 60 пунктов.

На первом плане можно выделить основную идею борьбы с кризисом — снизить расходы бюджета минимум на 5% в течение трех лет. Как прежде и предлагали, многие статьи расходов федерального бюджета сократят уже в этом году на 10%. "При этом будет полностью обеспечено исполнение обязательств социального характера, что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Кроме того, не будут уменьшаться расходы на обеспечение обороноспособности государства, поддержку сельского хозяйства и исполнение международных обязательств РФ", - отмечает правительство.

Инвестиции будут делать только в уже начатые проекты, сократят также расходы на функционирование органов госвласти, особенно за счет снижения расходов на оплату услуг т. н. «повышенной комфортности».

К слову, перечень антикризисных мер еще будут дополнять, а значит возможны еще серьезные изменения. Правительство будет выполнять данный антикризисный план вместе с Федеральным Собранием, органами госвласти субъектов РФ и местного самоуправления, профессиональным и экспертным сообществом в рамках "Открытого правительства".