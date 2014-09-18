Прогноз на 18 сентября: что принесет нам четверг

На вчерашнем заседании FOMC сразу двое представителей этого органа выступили за скорейшее повышение процентных ставок ФРС. Это означает, что американская экономика в целом укрепилась уже достаточно для того, чтобы перейти в режим ужесточения. Поэтому любая коррекция вверх по XAUUSD должна рассматриваться как привлекательная точка входа короткими позициями, потому что в целом инвесторы не собираются в ближайшее время страховаться золотом. Ближайшая цель по золоту — 1212,40 долларов за тройскую унцию.



Нефть марки Brent вчера так и не смогла перевалить за стодолларовую отметку, хотя и почти добралась до нее. Виновен сильный доллар. Впрочем, в США скоро сезон ураганов, поэтому может быть, беспокойство инвесторов в плане стабильности поставок повысит их интерес к фьючерсам — а значит, и цены на них.

Пара EUR/USD после заседания FOMC сосредоточилась на том, какими окажутся результаты первого аукциона TLTRO. Ниже текущих уровней процентной ставке уходить просто некуда, поэтому банки, скорее всего, воспользуется этим предложением регулятора. Если аукцион покажет запрошенную сумму 200 млрд евро и выше — пара укрепится и восстановится к 1,2920, но ненадолго.