Россия присоединяется к охоте на биткоин

Похоже, что и в нашей стране начинается «выдворение» виртуального незнакомца. Недавно стало известно, что Минфин пишет законопроект, который запретит выпуск и использование в России так называемых виртуальных валют. Биткоин — самый популярный среди них.

В свете популярности криптовалют (о них часто пишут, постоянно появляются новые альтернативы и т. д.), сообщение об ограничении действий с этой валютой становится очень актуальным. Вдобавок, буквально на прошлой неделе была новость о том, что в некоторых странах (в Китае, например) уже начали ограничивать операции с биткоином. Вот и до нас очередь дошла.

Причиной такого законопроекта стало подозрение в использовании виртуальных валют при совершении незаконных сделок внутри и вне страны. Действительно, за любую валюту ведется торговля в том числе и нелегальным товаром, но зачем понадобилось Минфину глушить в зародыше биткоин?

Несомненно, криптовалюты несут в себе определенную опасность - ведь это деньги, которыми можно обмениваться анонимно, для них не существует государственных границ, их обменный курс и покупательная способность не может регулироваться централизованно – почти идеальный финансовый инструмент для тех, чья деятельность противоречит интересам государства.

Пока нет никакой информации о законопроекте, что в него войдет и какие методы будут использовать для регулирования торговых отношений, можно лишь предположить. Давайте как раз и рассмотрим, какие вероятные способы атаковать биткоин может использовать государство.

Самая простая цель в «антибиткоиновой» кампании — это магазины, которые принимают криптовалюту в качестве оплаты за товары и услуги. Но на данный момент в России такие можно по пальцам пересчитать, мало кто готов уже рискнуть рассчитываться виртуальной валютой. Тут все очень просто, бить будут по юрлицу. И даже если магазин нелегальный, юрлица не имеет и налогов не платит, у него есть склад с товаром, который могут посетить сотрудники полиции, или даже веб-сайт, который можно заблокировать. Скорее всего, после такого купить в России что-либо за биткоины будет почти невозможно. Если пойти еще дальше, то можно заблокировать вообще доступ из России ко всем ресурсам, принимающим биткоины, где бы в мире они ни находились. И это не фантастика. Если захотят, могут и Google заблокировать.

Другой метод ввода ограничений для криптовалют — закрыть обменные сервисы. В рунете есть несколько онлайн-сервисов, которые позволяют продать или купить биткоины за рубли, доллары или электронные деньги. Часть из них заведомо нелегальна и находится максимально вне российской юрисдикции – их серверы расположены за рубежом, а расчеты в реальных валютах ведутся через иностранные банки. Это не даст полный иммунитет от возможных преследований, но работу полиции точно затруднит.

А вот известный платежный оператор WebMoney, начавший работать с биткоинами больше года назад, откровенно беззащитен перед новым законом. Ему, по всей видимости, придется расстаться с этой частью своего бизнеса – частью, видимо, не слишком большой, но перспективной.

Далее идет у нас работа с частными лицами, которые используют или собираются использовать биткоины. На первый взгляд, рядовые держатели пострадать никак не должны: несмотря на то, что информация обо всех биткоин-трансакциях общедоступна, технология не позволяет связать bitcoin-адреса с физическими лицами. Но тогда получается, что мало толку в деньгах, которые нельзя потратить. Возможно, как раз этот способ будет иметь успех.

Насколько реально появление закона, который сейчас готовит к утверждению Министерство финансов (кстати, не в его компетенции должно быть ограничение каких-либо финансовых инструментов), покажет время.