Президент Goldman Sachs: цена на нефть упадет до $30 за баррель

Глава ОПЕК вчера высказался, что не исключает прыжка нефтяных цен до $200 в случае резкого снижения инвестиций в отрасль и связанного с этим спада добычи. По его мнению, цена уже достигла дна. На этом фоне не преминули вырасти акции энергетиков по всему миру.

Однако с ним не согласен, например, президент Goldman Sachs Group Inc, Гэри Кон, который в интервью CNBC высказался: «Мы, вероятно, находимся в преддверии еще более долгого и глубокого пути вниз». По его мнению, после того, как цены на нефть обвалились на 60% за полгода, ситуация стала более выгодной для потребителей нефти, и от текущего снижения они могут выиграть еще больше, зафиксировав текущие цены. «Если вы потребитель, то вы хеджируете гораздо агрессивнее, чем когда бы то ни было раньше», — говорит Кон.