Вчерашняя сессия в Европе завершилась «в зеленой зоне»

Сессия в понедельник стала уже восьмой подряд, во время которой выросли европейские индексы. Старт программы количественного смягчения, объявленный на прошлой неделе, продолжает оставаться драйвером для фондового роста Старого Света. Результаты греческих выборов с победой коалиции левых сил не смогли снизить основные индексы (упал только национальный греческий индикатор).

FTSE 100 прибавил по итогам сессии 0,29%; CFC 40 – 0,74%; DAX – 1,4%.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,6%.



А вот в Греции всё не так радужно: к примеру, акции главных банков страны Piraeus Bank SA, National Bank of Greece и Alpha Bank AE потеряли более чем 11%.

Что касается отдельных акций в других странах, то продолжается эпопея с ирландской авиакомпанией Aer Lingus. Ей снова поступило предложение о покупке со стороны International Airlines SA, гораздо более щедрое, чем в первый раз. На этот раз совет директоров ирландского перевозчика отнесся к потенциальной сделке более благосклонно и начал ее обсуждать, в связи с чем акции его выросли на 0,9%.

Сильнее всего среди 10 отраслевых секторов Stoxx 600 поднялись энергетики и автопром: Royal Dutch Shell прибавила 1,5; BG Group – 2,9%; Fiat Chrysler – 3,7%; BMW — 2,4%.