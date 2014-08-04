Ключевые события понедельника

В мировом новостном потоке ждем информацию от AIG, HSBC, Loews, Marathon Oil, они представят сегодня квартальные отчеты.

В Великобритании в 12:30 мск будут опубликованы данные индекса деловой активности в строительном секторе за июль. Предыдущий показатель - 62,6 пункта.

В еврозоне - в 12:30 мск данные индекса уверенности инвесторов за август. Предыдущий показатель - 10,1 пункта.

В 13:00 мск - данные индекса цен производителей в еврозоне за июль. Предыдущий показатель - снижение на 0,1% и на 1,0% в ежемесячном и годовом исчислении соответственно.

В США - в 17:45 мск отчеты индекса деловой активности в Нью-Йорке за июль. Предыдущий показатель - 635,3 пункта.