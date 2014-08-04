Российский лоукостер Добролёт «приземлился» из-за санкций

Временно приостановлены рейсы бюджетного авиаперевозчика Добролёт (дочерняя компания Аэрофлота), которые выполнялись в Крым, из-за санкций ЕС.

Как сообщают в самой компании, аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации. Акции компании упали после появления новости в СМИ.

Совсем недавно появился чуть ли не первый российский лоукостер Добролёт - по просьбе президента РФ Владимира Путина — и такое неожиданное приостановление его деятельности.

В планах Добролёта были низкобюджетные рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Казань, Самару и Пермь. Первым направлением выбрали рейс Москва-Симферополь. Пассажиров Добролёта, у которых уже куплены билеты на рейсы Москва-Симферополь-Москва (по 15 сентября включительно) и Москва-Волгоград-Москва (по 20 августа включительно), перевезут самолеты Оренбургских авиалиний. Все остальные рейсы отменены, пассажирам вернут деньги.

После новостей о приостановлении работы компании акции Аэрофлота упали с уровня 50,78 до 49,09. Сейчас ситуация немного стабилизируется, акции компании торгуются на уровне 49,40.