В России не будут вводить налог с продаж

Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ исключило введение налога с продаж, тем самым прогноз по инфляции в РФ на 2015 г. был улучшен с 6% до 5,5%, заявил во вторник глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Нет налога и в проекте бюджета на 2015 г.

"Решение будет приниматься правительством", - заявил неделей ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возврата налога с продаж, отметив, что президент может и согласиться с этим решением.



Ранее в базовом варианте прогноза учитывалось право введения субъектами Федерации налога с продаж в размере до 3%. При оценке распространения налога с продаж на 50% товарооборота инфляция составила бы 6,5%, но затем, в начале сентября, МЭР изменило уровень распространения налога до 30% товарооборота и соответственно прогноз по инфляции на 2015 г. был улучшен до 6%. Решение не вводить налог с продаж улучшило прогноз по инфляции на 2015 г. еще на 0,5 процентного пункта – до 5,5%, пояснил Улюкаев.

В проекте бюджета на 2015 г. и период 2016-2017 г.г., который опубликован для обсуждения накануне, нет упоминания налога с продаж.

Впервые о налоге с продаж заговорили в начале лета. Правительство РФ рассматривает возможность предоставления субъектам РФ права вводить налог с продаж в размере до 3%, сообщил министр финансов Антон Силуанов в начале июля. По его словам, на основе прошлого опыта этот налог актуален только для Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга. "Собрать его можно только там, где есть крупные торговые сети", - пояснил Силуанов.