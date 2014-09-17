Прогноз по рынкам на среду, 17 сентября

На товарно-сырьевых рынках усиленно ждут результатов двухдневной встречи руководства ФРС. Динамика цен на золото явно показывает, что инвесторы рассчитывают на сохранение низких ставок еще в течение долгого времени. Если это действительно случится, то золото имеет все шансы подняться до 1253,64.



Нефть Brent после вчерашнего резкого усиления может и отыграть часть своих потерь, вернувшись к отметке 100,00. Ослабление доллара идет «черному золоту» на пользу, поэтому может быть, сегодня вечером нефть вернется выше 99,40.

Валютный рынок ждет риторики FOMC, поэтому USD/JPY колеблется очень незначительно: пока еще ничего не произошло. Аналитики предсказывают, что скорее всего, ничего неожиданного не произойдет, и Джанет Йеллен не превратится в одночасье из голубя в ястреба, однако коррекция по паре USD/JPY может достигнуть 105,00. А уж если всё будет развиваться довольно агрессивно — то пара отправится ввверх к значению 109. Аналитики советуют открывать позиции на продажу ниже 106,00, а на покупку — выше 108,00.

Те же причины вынуждают EUR/USD пока придерживаться узкого диапазона. Ниже 1,29 эта пара не закрепляется. Пробой уровня произойдет, если политика FOMC будет агрессивной. Пара вернется выше 1,30, если Йеллен опять не скажет ничего определенного по ужесточению монетарной политики.

А вот GBP/USD на низком старте: завтра состоится референдум в Шотландии, а в пятницу будут публиковаться его результаты. Сегодня в стране выходят данные по занятости и протокол прошедшего заседания МРС. Пока дела для фунта обстоят не самым лучшим образом, но сильного падения ждать сегодня или завтра не стоит. Всё решится в пятницу.