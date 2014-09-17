Медь отступает, боясь китайских стимулов

В среду фьючерсы на медь снижаются — такая реакция последовала после новостей о том, что центральный банк Китая внедрил свежие стимулы, чтобы расшевелить экономику страны.

Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи медь с поставкой в ​​декабре потеряла 2,1 цента, или 0,66%, до торгов на $3,145 за фунт.

Цены торгуются в узком диапазоне между $3,142 и $3,173 за фунт. Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $3,065, минимуме 15 сентября, и сопротивление на $3,212, максимуме 16 сентября.

Китай является крупнейшим в мире потребителем меди, на долю которого приходится почти 40% мирового спроса.

Также на Comex золото с поставкой в ​​декабре поднялось на $1,00, или на 0,08%, и торгуется на $1237,70 за тройскую унцию, в то время как серебро с поставкой в ​​декабре опустилось на 3,9 цента, или на 0,21%, до торгов на $18,68 за унцию.