Европа и Америка закрылись вчера в «зеленой» зоне

К моменту окончания торгов вчера европейские фондовые индексы подросли, когда ЕЦБ объявил о своем решении запустить программу количественного смягчения. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вырос на 1,7% - до 364,05 п., завершив день на максимуме с декабря 2007 года. Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 также вырос на 1,62% - до отметки 3322,65.

Британский FTSE 100 увеличился на 1,02% - до 6796,63, французский CAC 40 увеличился на 1,52% - до 4552,80, германский DAX — на 1,32%, до отметки 10435,62.

Кроме запуска QE вчера ЕЦБ заявил, что оставляет без изменения процентную ставку по кредитам на уровне 0,05%.

Акции многих европейских компаний выросли на этом фоне.

В то же время, вчера закрылись в плюсе американские фондовые индексы — у всех почти рост на 1,5%. Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 1,48% - до 17813,98, Standard & Poor's 500 к концу дня увеличился на 1,53% - до 2063,15, индекс Nasdaq Composite также подрос на 1,78% - до отметки 4750,4.

"Рынки ожидали многого и многое получили, - говорит старший аналитик из Voya Investment Management Карин Каванаф. - Ожидания инвесторов оправдались, что повысило их оптимизм".

В США больше всего в рост пошли акции компаний транспортного сектора.