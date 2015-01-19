Европа выросла до семилетних максимумов в понедельник

Сегодняшние европейские торги вывели фондовые индексы на уровни семилетних максимумов. Инвесторы в ожидании, что ЕЦБ начнет скупку гособлигаций уже на этой неделе, чтобы поддержать экономики стран еврозоны.

Сегодня индекс немецкий индекс DAX вырос на 0,32%, британский FTSE 100 - на 0,07%, только французский CAC-40 упал на 0,03%.

Индекс швейцарского рынка SMI вырос на 3,22% - после сильного падения в четверг, когда Швейцарский нацбанк объявил о решении отказаться от сдерживания курса франка.

"Рынок склонен к оптимизму накануне совещания ЕЦБ, но очень неустойчив, и есть большие сомнения в потенциале роста в будущем", - считает директор Perceval Finance в Париже Жан-Луи Кюсак.