В мире начали закрывать нефтяные проекты. Котировки вновь упали

В мире начали сворачивать затратные нефтяные проекты, особенно в местах, где добыча сырья обходится очень дорого. Компании сокращают рабочие места, снижают расходы на разработку и добычу нефти. Аналитики давно говорили, что скоро многие страны-экспортеры начнут закрывать свои проекты по добыче, и вот этот процесс уже запущен. Судя по статистике, спад в нефтяной отрасли отмечается уже во всем мире.

В Европе, например, компания Statoil решила, что в Гренландии разведка нефтяных залежей не имеет смысла при цене на нефть $50. А ведь только недавно страны-соседи дружно уверяли всех, что Гренландия — новый перспективный нефтяной регион. Компания также прекратила проекты по развитию нефтяных и газовых месторождений в арктической части Норвегии.

Английская BP на прошлой неделе объявила, что сокращает 300 сотрудников (в декабре были сокращены еще 230 работников).

В США тоже спад в нефтяной отрасли. Число буровых установок в Северной Дакоте теперь на самом низком уровне за последние 5 лет, также запускается волна сокращений. По некоторым прогнозам, только в Техасе в этом году могут уволить 140 тыс. рабочих.

В Западной Африке компания Tullow Oil (британская) списала активы на $2,7 млрд — сократились планы по бурению и бюджеты на геологоразведку до $200 млн. В прошлом году было в пять раз больше.

На прошлой неделе также стало известно, что Shell передумала строить нефтехимический завод вместе с Qatar Petroleum, стоимость которого оценивается в $6,5 млрд. Это второй объемный проект в Катаре, который страдает от низких нефтяных котировок — в сентябре уже отменили строительство другого нефтехимического комплекса стоимостью $6 млрд.

Первые попытки стабилизировать цены мы заметили в конце той недели, когда международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз в сторону снижения объемов добычи — страны вне ОПЕК будут добывать на 350 тыс. баррелей в сутки меньше, чем раньше. Однако этого будет достаточно, чтобы стабилизировать цены, потому что ОПЕК пока ни в какую не хочет идти на подобные шаги. Но долго ли картель сможет стоять на своем?

Сегодня к 10:48 по мск цены на нефть снова пошли вниз: нефть марки Brent торгуется на уровне $50,02 за баррель, WTI - $48,80 за баррель.

