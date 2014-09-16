Американская тройка: кто в лес, кто по дрова

Понедельничная
сессия в Америке показала разнонаправленные
движения главных индексов страны. DJIA
прибавил 0,26%; S&P 500
упал на 0,07%, а Nasdaq испытал
на себе последствия распродажи акций
интернет-компаний и фирм с небольшой
капитализацией и упал до минимума за
последний месяц, потеряв аж 1,07%. Впрочем,
никакой паники: большая часть этих
компаний показывает неплохой рост,
поэтому их продажа — это составляющая
часть обыкновенной коррекции.
Вчера были опубликованы данные по промпроизводству в стране: его объем снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, впервые с начала года. Аналитики предсказывали повышение на 0,3%. А вот индикатор производственной активности Ampire Manufacturing вырос до пятилетнего максимума.
Что касается отдельных компаний, то можно отметить, например, производителя электромобилей Tesla Motors: его акции обрушились на 9,1% на новостях о том, что аналитический отдел Morgan Stanley предупредил рынок о замедлении темпов роста этих акций. 4% потерял онлайн-видеосервис Netflix. Facebook “похудел» на 3,7%, Tripadvisor — на 4,1%, Twitter потерял 5,2%. На 1% снизился Microsoft (на новости о приобретении им компании Mojang, которая разработала Minecraft).
Но не все теряли. Пивная компания Molson Coors на новости о том, что она, возможно, будет поглощена кем-то более крупным, подскочила на целых 5,9%. 0,1% прибавила Apple, потому что объем предварительных заказов на новые модели айфонов за первые сутки превысил 4 млн единиц.