Предложение от FXOpen: до конца года счет можно пополнить без комиссии

Компания FXOpen объявляет о проведении новой акции. С 1 сентября 2014 по 1 января 2015 вы имеете возможностьпополнить счет в FXOpen без комиссии – компания полностью покроет для вас ее стоимость.

Обычно комиссия за пополнения счета в компании составляет от 0.5 до 6% в зависимости от используемого платежного метода. С 1 сентября компания FXOpen берет расходы, связанные с пополнением аккаунта, на себя. Все депозиты, сделанные посредством электронных платежных систем, а также посредством кредитных/дебитных карт будут проводиться без взимания комиссии.

Компания FXOpen сотрудничает с широким спектром платежных систем, включая WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWi, «Элекснет», Деньги Online, Skrill, Payza, Dixipay и др.

Обращаем ваше внимание, что WebMoney берет комиссию с отправителя платежа в автоматическом режиме. В данном случае сумма комиссии будет восстанавливаться по запросу клиента.

Спешите воспользоваться данным преимуществом и сэкономить на пополнении счета в FXOpen!

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*Депозиты, осуществляемые банковским переводом, не попадают под действие акции.

Источник: https://www.fxopen.ru/