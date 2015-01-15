На должность президента Италии претендует... Марио Драги

Экономист Стин Якобсен из Saxo Bank рассуждает, кто может занять пост президента Италии — после отставки Джорджо Наполитано. Предстоит подобрать кандидатур премьер-министру Маттео Ренци. По мнению экономиста, это будет непростая задача. Ренци необходимо найти такого претендента, который поддержит во многом реформы, которого хорошо знают на международной арене и который, в конце концов, способен будет набрать две трети голосов в сенате.

Есть несколько кандидатов, которых в первую очередь будет предлагать Ренци сенату. Среди них - Романо Проди, бывший премьер-министр и президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Джулиано Амато. Оба уже пробовали занять пост президента в прошлом, но не набрали нужное большинство голосов.

Еще одна кандидатура — это Марио Драги, очень значимая, но маловероятная. Глава Европейского центрального банка вряд ли станет бросать уже имеющуюся хорошую работу, к тому же ему надо довести до конца свою программу — вот-вот запустится программа количественного смягчения.

С другой стороны, Ренци также рассматривает кандидатур среди женщин. Например, президентом может стать Эмма Бонино, бывший комиссар ЕС, но она недавно говорила, что не может претендовать на эту должность из-за болезни.

Скорее всего, из этого списка кандидатов вообще ни один не пройдет — а выберет премьер-министр (зная итальянскую политику) какого-нибудь неприметного банкира/экономиста международного уровня, который всех устроит. Автор с печалью говорит об этом, потому что понимает, как сильно сейчас Италии нужен смелый руководитель, потому что на государство в первую очередь очень сильно влияет характер президента.