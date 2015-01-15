После опровержения новости акции BlackBerry снизились на 16%

Как оказалось, Samsung и не собирался покупать BlackBerry. Когда обе компании опровергли информацию о переговорах, акции канадской компании упали на 16,5% - до $10,52.

В Samsung сказали, что слух был абсолютно «беспочвенным». BlackBerry подтвердили, что никаких переговоров о покупке компании южнокорейским концерном Samsung не ведется. Об этом сегодня вновь пишет Bloomberg.

Прежде утром агентство Reuters писало, что Samsung Electronics собирается купить компанию BlackBerry за $7,5 млрд. Агентство также писало, что Samsung тем самым хочет усилить конкурентоспособность своих смартфонов и улучшить системы защиты данных. После публикации этой новости вчера акции BlackBerry выросли более чем на 30%.