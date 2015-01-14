Европейские биржи открылись падением

На ведущих европейских фондовых площадках сегодня торги показывают отрицательную динамику. К 12:22 по мск британский FTSE 100 упал на 1,67% - до 6433,00 п. Немецкий DAX 30 снизился на 0,96% - до 9839,00. Французский САС 40 тоже в минусе на 1,15% на отметке 4234,80 п.

Индексы идут вниз на фоне резкого падения нефтяных котировок в среду. Нефть же теряет в стоимости после оглашения прогноза Всемирного банка, который подчеркнул опасения по поводу проблем восстановления мировой экономики.

В понедельник фондовые рынки укреплялись на фоне повышенных ожиданий, что ЕЦБ может начать количественное смягчение уже после заседания 22 января.

Что касается финансового сектора в целом, то здесь тоже наблюдается снижение - французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale упали на 1,69% и 0,83%, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank подешевели на 1,84% и 2,97%.

Сектор энергетики тоже идет вниз - акции французского нефтяного и газового гиганта Total SA обвалились на 2,39%, итальянской Eni потеряли 2,01%, Norwegian company Statoil ASA упали на 1,63%.