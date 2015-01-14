Россия не готова к ценам на нефть в $50. Бюджет потеряет 3 трлн рублей

По мнению министра финансов Антона Силуанова, бюджет России потеряет 3 триллиона рублей при цене на нефть в $50 за баррель.

«Нам надо подстраивать наши возможности. Не может государство тратить столько, сколько при цене $100 за баррель. Нам нужно корректировать наши траты. Не замечать этого нельзя. Иначе мы проедим вначале резервы, потом будем занимать у ЦБ. Этого категорически нельзя допустить», — сказал Силуанов.

Он предлагает вместе с госдумой пересмотреть бюджетные обязательства и урезать почти все расходы на 10%. Так удастся сократить их на 1 трлн, хотя этого тоже будет недостаточно. Получилось так, что страна сама стала заложницей мягкой бюджетной политики прошлых лет. «Эта ситуация могла бы быть лучше, если бы мы подготовились. Нам не нужно было ориентироваться на незаработанные нефтегазовые доходы. Надо было ориентироваться на более скромные доходы», — говорит он.