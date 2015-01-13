Время покупать европейские акции, считают в Wells Fargo

Сейчас европейские фондовые индексы очень привлекательны для вложений. В этом нас уверяет издание CNN-Money и автор статьи Вирджиния Харрисон. Она говорит: может быть, экономика Европы и не в порядке, но некоторые эксперты смело прогнозируют, что европейские акции будут чувствовать себя лучше, чем Уолл-стрит в этом году.

Но возникают сомнения, правда ведь? Потому что американские рынки в прошлом году взлетели до рекордных максимумов, чему помогли высокие темпы роста в США, а вот европейские фондовые индексы почти не изменились. А значит, есть много причин держаться от них подальше. Вдобавок над застойной экономикой региона до сих пор гуляет «призрак» дефляции.

Есть, например, Греция. Из-за ее настроений увеличился риск кризиса еврозоны, потому что инвесторы стали прислушиваться к новостям о выборах в Греции и опасаются, что партия Сириза придет к власти. А в ее планах как раз был выход страны из еврозоны.

Идем дальше — опасения за экономику России, которая уходит в глубокую рецессию, тем самым давит на торговых партнеров — таких, как Германия, например.

И все равно некоторые аналитики уверены, что сейчас - самое время для покупки акций. Большая часть прогнозов говорит о потенциальной доходности акций в этом году. Пока прибыли европейских компаний не восстановлены до своих докризисных уровней, но слабый евро, недорогие товары и вялый рост заработной платы должны будут стимулировать ее в 2015 году.

Даррелл Кронк из инвестиционного института Wells Fargo представляет аналогичную точку зрения. Он считает, что 2015 год может стать годом, когда экономика еврозоны наконец будет восстанавливаться. Кронк также пишет, что европейские акции сейчас очень дешевые и потому привлекательны для инвесторов — а компании будут восстанавливаться и получат хороший рост прибыли.

И последняя причина — так называемая «типография» Марио Драги. Полномасштабное количественное смягчение ЕЦБ, которое может быть принято уже в этом месяце, вероятно, будет способствовать росту акций таким же образом, как программа стимулирования ФРС способствовала росту бычьего рынка США в последние годы. "В отличие от многих «евроциников», которых мы слышим почти каждый день, я считаю, что 2015 год может стать годом, когда рынок перечеркнет чрезмерный пессимизм в отношении Европы", - пишет Кронк.