Азиатские акции торгуются разнонаправленно, доллар упал против иены

Утром в понедельник на азиатской сессии доллар США упал относительно иены: на 9.06 мск пара USDJPY торгуется на уровне 118,15.

Рынки акций в Азии не показывают особого оптимизма: KOSPI закрылся с потерей 0,19%; Shanghai Composite потерял 1,94%; S&P/ASX ослаб на 0,78%. Токийская биржа еще не завершила работу, и сейчас Nikkei торгуется в плюсе на 0,19%; Hang Seng в Гонконге тоже прибавил мизерный процент: +0,10%.



Поскольку большинство торговых операций в Токио сегодня закрыто по случаю национального праздника, то рынок не показал особенно крупной реакции на новости о том, что правительство Японии запланировало рекордный бюджет на следующий год. 800 млрд долларов планирует потратить Синдзо Абэ на укрепление экономики Страны Восходящего Солнца.

Снижение шанхайского индекса связано в основном с техническими моментами: на этой неделе состоятся несколько важных IPO, поэтому инвесторы выводят деньги, чтобы в них поучаствовать.