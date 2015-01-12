Азиатские акции торгуются разнонаправленно, доллар упал против иены

Утром в понедельник на азиатской сессии доллар США упал относительно иены: на 9.06 мск пара USDJPY торгуется на уровне 118,15.
Рынки
акций в Азии не показывают особого
оптимизма: KOSPI закрылся
с потерей 0,19%; Shanghai Composite
потерял 1,94%; S&P/ASX ослаб
на 0,78%. Токийская биржа еще не завершила
работу, и сейчас Nikkei торгуется
в плюсе на 0,19%; Hang Seng в
Гонконге тоже прибавил мизерный процент:
+0,10%.
Поскольку большинство торговых операций в Токио сегодня закрыто по случаю национального праздника, то рынок не показал особенно крупной реакции на новости о том, что правительство Японии запланировало рекордный бюджет на следующий год. 800 млрд долларов планирует потратить Синдзо Абэ на укрепление экономики Страны Восходящего Солнца.
Снижение шанхайского индекса связано в основном с техническими моментами: на этой неделе состоятся несколько важных IPO, поэтому инвесторы выводят деньги, чтобы в них поучаствовать.