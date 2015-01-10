В пятницу доллар падал против всех основных валют

На момент закрытия бирж в пятницу EURUSD торговалась на уровне 1,1842 (+0,42% с момента предыдущего закрытия), USDJPY — на 118,47 (-0,99%), GBPUSD – на 1,5158 (+0,46%). То есть, по отношению ко всем основным мировым валютам доллар снизил свои позиции, что активно демонстрируется индексом доллара, который вчера тоже снизился (-0,46%).

Ослабление доллара в пятницу было связано с отчетом Минтруда США о платежных ведомостях в декабре. Заработная плата в декабре снизилась на 0,2%, вместо того, чтобы повыситься на 0,2%. . Инвесторы в очередной раз вынуждены были придержать ожидания скорого подъема процентной ставки ФРС.

Однако же стоит отметить, что по итогам недели в целом доллар всё же выигрывает у евро, поскольку единая валюта находится под негативным влиянием ожиданий греческих выборов. Слабая европейская статистика, вышедшая на этой неделе, тоже оптимизма евро не добавляет. Евро активно продавался также и на ожиданиях скорого осуществления широкомасштабной программы QE.



