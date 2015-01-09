EURUSD продолжает находиться на девятилетних минимумах
Валюты

EURUSD продолжает находиться на девятилетних минимумах

9 января 2015, 08:28
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News
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Сегодня евро продолжает находиться на слабой позиции. Девятилетние минимумы продолжают быть его основным местом дислокации. Все это происходит на фоне того, что от ЕЦБ ждут начала широкомасштабной программы количественного смягчения, а доллар на ближайшее время застрахован от подъема процентной ставки ФРС.Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что Управляющий совет европейского регулятора готов принять нетрадиционные меры в случае необходимости, чтобы остановить дефляцию.

Сейчас, на 10.21 мск EURUSD торгуется на уровне 1,1795; EURJPY ослабла до 140,83 ¥. «Медвежьи настроения усилились, и мы ждем следующей главной цели поддержки на уровне в 1,1640 долларов за евро», — говорит Джордж Дэвис, главный технический аналитики RBC Dominion Securities.

На евро давят и невыразительная макростатистика еврозоны, и неожиданный резкий спад количества промышленных заказов в Германии, и беспокойство о результатах греческих выборов 25 января. Само по себе усиление доллара тоже считается неблагоприятным фактором для самочувствия единой валюты.

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