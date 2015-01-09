EURUSD продолжает находиться на девятилетних минимумах

Сегодня евро продолжает находиться на слабой позиции. Девятилетние минимумы продолжают быть его основным местом дислокации. Все это происходит на фоне того, что от ЕЦБ ждут начала широкомасштабной программы количественного смягчения, а доллар на ближайшее время застрахован от подъема процентной ставки ФРС.Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что Управляющий совет европейского регулятора готов принять нетрадиционные меры в случае необходимости, чтобы остановить дефляцию.



Сейчас, на 10.21 мск EURUSD торгуется на уровне 1,1795; EURJPY ослабла до 140,83 ¥. «Медвежьи настроения усилились, и мы ждем следующей главной цели поддержки на уровне в 1,1640 долларов за евро», — говорит Джордж Дэвис, главный технический аналитики RBC Dominion Securities.



На евро давят и невыразительная макростатистика еврозоны, и неожиданный резкий спад количества промышленных заказов в Германии, и беспокойство о результатах греческих выборов 25 января. Само по себе усиление доллара тоже считается неблагоприятным фактором для самочувствия единой валюты.