Мнение: У Национальной системы платежных карт нет перспектив

Создаваемая Центробанком Национальная система платежных карт (НСПК) не имеет рыночных перспектив, а выделенные на нее деньги будут использованы неэффективно. Такой вывод, пишут "Известия", следует из запроса депутата Госдумы, председателя попечительского совета Института инновационного развития Ильи Пономарева главе Банка России Эльвире Набиуллиной.



"Создание национальной платежной системы (НПС) уже было предусмотрено существующим законом, разработанным ЦБ и вступившим в силу уже несколько лет назад, — указывает он в письме. — Свою систему разрабатывал Сбербанк РФ, а также консорциум на базе преимущественно государственной компании "Ростелеком". Много дискуссий на эту тему проходило с участием Госдумы РФ и профильных экспертов из разных стран. Однако сейчас ЦБ заявляет о необходимости создания иной системы, на которую необходимо затратить существенные суммы. При этом создается модель, рыночные перспективы которой весьма сомнительны".

Центробанк уже выделил на создание НСПК 500 млн рублей, решив создавать систему с нуля. При этом устав новой компании допускает увеличение уставного капитала до 4,5 млрд рублей. Ранее проект по созданию НСПК оценивался ЦБ в 9–10 млрд рублей. Генеральным директором созданного ОАО НСПК стал глава Компании объединенных кредитных карточек (UCS) Владимир Комлев.



"Созданные межхостовые соединения между банками в целом уже защищают платежную систему от возможного отключения карточек Visa и MasterCard, и отдельное ОАО для этого вовсе не нужно, — пояснил г-н Пономарев "Известиям". — При этом неизвестно, проводились ли какие-либо маркетинговые исследования и как будет обеспечиваться международная совместимость НПС и ее поддержка с уже установленным оборудованием финансовых и торговых учреждений. Предусмотрена ли какая-то ответственность за нерациональное использование средств налогоплательщиков? На эти вопросы я хотел бы получить ответ от главы ЦБ. Пока очевидно, что нет ни рынка для новой «национальной» карты, ни достаточного количества точек, где она будет обслуживаться. А это необходимые условия для эффективно работающей НПС".



Как он отмечает в письме главе ЦБ, опыт стран, ранее внедрявших свои НПС (JCB — в Японии и UnionPay — в Китае), подтверждает его точку зрения. "Хотя их пример может быть назван скорее успешным, стоимость этих систем для потребителей многократно выше международных, а распространенность существенно ниже", — указывает он. Большая часть опрошенных "Известиями" банкиров разделяет опасения депутата Пономарева.