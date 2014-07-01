Азиатские рынки на подъеме

Акции азиатских компаний выросли вместе с региональными индексами, которые поднялись до уровня шестилетней давности. Так, GS Engineering & Construction Corp. в Сеуле выросла на 7%. Акции Epistar Corp., тайваньского производителя компьютерных микросхем, взлетели на 4,9% (с учетом того, что он озвучил в прессе свои намерения приобрести Formosa Epitaxy Inc.) Square Enix Holdings Co., японский производитель видеоигр, ищет партнеров в Китае и по этому радостному поводу подскочил на 6,5%.

Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI (MXAP) прибавил 0,3%, и сегодня к полудню его значение было 146,22 пункта, приближаясь к максимуму 9 июня 2008 года (когда выросли 9 из 10 промышленных секторов, по которым рассчитывается этот индекс). Всего во II квартале этот индекс прибавил 5,6%.

Японский индекс Topix (TPX) прибавил сегодня 1,1% , после того, как стало известно, что инвестиционные планы японских игроков рынка превышают спрогнозированные ранее значения, даже в условиях увеличения налога с продаж (аналога нашего НДС). По словам одного из японских экономистов, «японские компании сегодня испытывают рост прибыли, и поэтому могут себе позволить швыряться деньгами». Капиталовложения японских компаний во все отрасли промышленности будут увеличены в этом финансовом году примерно на 7,4%, что на полтора процента выше предсказанного экспертами.

Но не везде в Азии индексы «всходят» так дружно. Так, южнокорейский индекс Kospi потерял 2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,4% (на фоне того, что Резервный Банк Австралии сегодня удерживал свою норму процентной ставки на рекордно низком уровне). Новозеландский NZX 50 прибавил целую 0,1%.

Тайваньский Taiex вырос на 0,5%, в то время как сингапурский Straits Times соскользнул на те же полпроцента вниз. Практически не изменился Shanghai Composite Index, а индийский S&P BSE Sensex Index прибавил 0,4%.

Биржи в Гонконге и Таиланде сейчас закрыты на праздники. При этом на фондовые рынки может серьезно повлиять очередной всплеск социальной активности. Десятки тысяч человек в годовщину возвращения Гонконга под власть Китая, собираются устроить в Гонконге марш в поддержку требования полной демократии.

Тем временем, темпы производственного роста, собственно, в Китае в июне были самыми быстрыми за весь год. PMI в этой стране выросло с майских 49,4 пунктов до 50,7.