Акции продолжат падать и дальше. Вот почему

Падение на 331 пункт индекса Dow Jones в понедельник было жутким. И оно продолжилось вчера - Dow снизился еще на 130 пунктов — а в обед падение было более чем на 200 пунктов, прежде чем уровень немного отскочил к концу дня.

Но давайте посмотрим глобальнее. Dow и S&P 500 примерно на 4% ниже своих исторических максимумов, которые были всего несколько недель назад. Получается, мы даже не на половине пути к ожидаемой коррекции в 10%. И знаете, что? Нам она нужна. И это плохо.

Пару раз мы вплотную подходили к серьезной рыночной коррекции. Акции сильно пострадали в конце сентября, начале октября и в начале декабря 2014 года. Но рынок попал под влияние ралли «свирепого Санта-Клауса» в последние недели года и закончил его возле своих рекордных максимумов. Можно ждать коррекции долго, но есть несколько факторов, которые подтверждают, что спад на рынке акций должен произойти.

Движение цены на WTI со $107 за баррель до $49 было одной из главных причин волатильности рынка. Пока цены на нефть не стабилизируются, имеет смысл инвесторам понервничать по поводу стабильности акций. Конечно, снижение цен на нефть — это хорошая новость для потребителей (и акций розничных и авиакомпаний), но в глобальном масштабе демонстрируется ослабление спроса.

Не имеет значения, что экономика США по-прежнему в хорошей форме, прибыли корпораций, скорее всего, пострадают — в Европе, Китае особенно.

Другой признак того, что инвесторы могут сильно проиграть из-за своей любви к акциям — это состояние рынка облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США упала на 2%. Она не должна быть на таком низком уровне. Экономика США, в конце концов, находится в гораздо лучшей форме, чем в других странах. Для рынка труда 2014 был лучшим в США. ФРС вроде как собирается скоро повышать процентные ставки, а доходность обычно вырастает, когда рынок ожидает повышения ставки от ФРС.

Среди голубых фишек есть много достойных покупки, хотя вскоре и они могут быть несправедливо «наказаны» рынком. Автор статьи говорит, что попытался найти компании в списке S&P 500, которые дешевле на 10% своих 52-недельных максимумов, но достаточно ценные и имеющие маленькие долги и хорошие перспективы роста. Среди них он выделяет промышленных гигантов Apple, GM и Gilead Sciences, Michael Kors и GameStop. Еще некоторые энергетические компании - например, Valero, фирма по переработке природного газа Southwestern и нефтяной сервис Cameron.

"Есть хорошая возможность купить прямо сейчас. Мы используем все средства, чтобы заключить выгодные сделки", - говорит Том Стрингфил, главный директор по инвестициям в Frost Investment Advisors. "Но мы ищем в основном большие, более известные и консервативные компании".