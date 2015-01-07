Билл Гросс: «Хорошие времена — в прошлом. 2015 будет ужасен».

Билл Гросс, бывший руководитель крупнейшего в мире облигационного фонда Pimco, говорит, что в этом году рухнут цены на многие активы, а рекордно низкие процентные ставки не восстановят экономический рост, а только дополнительно затормозят его. Надо честно смотреть на вещи: глобальное расширение сейчас колеблется вокруг нуля, и инвесторы должны искать постепенные альтернативы для опасных сейчас активов. Об этом написал вчера Гросс в программном заявлении об инвестиционных перспективах для Janus Capital Group (облигационнный фонд, которым Гросс руководит сегодня).

Семидесятилетний ветеран рынка пишет: «Когда год закончится, знак «минус» будет стоять рядом с графой прибыли для многих классов активов. Хорошие времена закончены.».



Спустя шесть лет после окончания финансового кризиса 2008 года, расходы по займам в самых богатых странах в мире колеблются вокруг нулевой отметки. Это знак того, что инвесторы не очень уверены в усилении собственных экономических систем. Гросс утверждает, что ФРС не поднимет процентную ставку до конца 2015 года (если вообще когда-нибудь это сделает), поскольку падение цены на нефть при усиливающемся долларе ограничивает маневренное пространство для американского регулятора.

Далее Гросс прогнозирует окончание «бычьего рынка» и разворот к медвежьим тенденциям в течение грядущих 12 месяцев.

Даже при том, что американская экономика в целом завершила год с ростом примерно в 5%, падение цены на нефть и опасения на тему выхода Греции из пространства евро отправили Уолл-стрит в затяжной прыжок вниз, и год начинается худшими показателями начиная с 2008 года.

Что же делать? Гросс советует покупать казначейские бумаги и корпоративные высококачественные облигации. Однако надо понимать, что если ФРС все же поднимет ставку — эти бумаги окажутся под ударом.

И вообще, знаменитый инвестор уже ошибался прежде. Например, в его предсказаниях значилось, что доходность облигаций повысится, когда ФРС завершит программу QE. Программа завершилась, доходность не выросла.

Но возможно, на сей раз Гросс видит что-то, чего не видят другие. Он пишет: «Здравый смысл должен признать: король голый. По крайней мере, его запретный плод прикрыт всего лишь хилым фиговым листком».