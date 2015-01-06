Что изменится в наших финансах в 2015 году

В финансовом и экономическом законодательстве нашей страны в наступившем году грядут многие серьезные изменения. Портал Финмаркет составил краткий список основных из них, а я еще короче перескажу главные тезисы, которые коснутся многих из нас.



Пенсии

С 1 января 2015 года начнет действовать новый порядок расчета пенсии в системе ОПС (новая пенсионная формула). Трудовая пенсия перейдет в две разновидности — накопительную и страховую. Чтобы рассчитать страховую пенсию, будет введен индивидуальный пенсионный коэффициент (с его помощью оценивается каждый год трудовой деятельности). Чтобы вам назначили страховую пенсию по старости, надо «набрать» минимум 30 пенсионных баллов (читай: 30 лет). В полной мере эта норма включится в работу с 2025 года. В 2015 году нужно будет иметь 6,6 баллов.

Требования к минимальному стажу, необходимому для получения пенсии по старости, тоже изменились: если до сих пор было достаточно 5 лет, то в 2015 году он составляет уже 6 лет, а к 2025 году достигнет 15 лет.

Минимальный размер оплаты труда

С 1 января МРОТ в России установлен в сумме 5965 рублей. В 2014 году значение этого показателя составляло 5554 рубля.

Налог на недвижимость

Налог на имущество физических лиц изменяется: теперь он переводится на «кадастровые» рельсы. Для жилых домов и помещений основная ставка будет установлена в размере 0,1%.

Налоговую базу будут рассчитывать так:

из кадастровой стоимости квартиры будут вычитать стоимость 20 кв.м ее стоимости;

из кадастровой стоимости дома — 50 квадратных метров;

из площади комнаты будут вычитать 10 «квадратов».

В законе предусматривается возможность для муниципалитетов самостоятельно определять, повышать или не повышать базовую ставку (на 0,1 — 0,3%), устанавливать свои налоговые льготы и прочие положения.

Материнский капитал

В наступившем году снова увеличивается размер единовременной выплаты по материнскому капиталу- 456,026 тысяч рублей. По-прежнему не изменяется список возможностей для использования маткапитала: можно расширить жилье, можно на эти деньги учить детей, а можно направить эти средства себе на увеличение пенсии.

ЖКХ

Без счетчиков жить станет гораздо накладнее, чем до сих пор. Так, например, сначала надо будет платить при отсутствии счетчиков на 10% больше старых тарифов, а с 2017 года — на 60%.

Акцизы

В 2015 — 2017 гг будут планомерно снижаться ставки акцизов на алкоголь, спирт и спиртосодержащую продукцию. Так, на алкоголь крепче 9% будет снижена ставка с 600 до 500 рублей за литр, а с 2015 г будет составлять 523 р за литр.

На алкоголь до 9% ставка акциза также подешевеет на 100 рублей: до 400 с 500.

Винные акцизы подешевеют с 9 до 8 рублей. Пиво крепостью до 0,5% (безалкогольное) на ближайшие три года ставка акциза будет нулевой, а на остальное пиво снизится с 20 до 18 рублей/литр.

Акцизы на табак будут расти быстрее инфляции: в 2015 году это будет 960 р/1000 сигарет и папирос+11% расчетной стоимости. В 2016 году — 1250р +12% расчетной стоимости. В 2017 году — 1420 рублей+ 13% расчетной стоимости.

Акцизы на автомобили сохранятся на нулевом уровне для машин мощностью до 90 лошадиных сил. Для авто мощнее (90 — 150 л/с) с 2015 по 2017 г акциз вырастет с 37 до 43 рублей за лошадиную силу. На машины мощнее 150 л.с. в 2015 году акциз останется прежним (365 рублей/ 1 л.с), в 2016 г вырастет до 402 р, в 2017 — до 420 р.

Налоги на доходы

Расширяется перечень налогооблагаемых доходов от источников за пределами РФ. К примеру, таковыми теперь признаются выплаты по представляемым ценным бумагам, полученные от эмитента российских депозитарных расписок.

Ставка НДФЛ на доходы будет увеличена. Это будет касаться и доходов от долевого участия физлиц в деятельности фирмы в виде дивидендов (вырастет с 9% до 13%), и симметрично — для организаций в отношении аналогичных операций.

Госпошлины

С 1 января выросли госпошлины практически на всё. Так, подорожало оформление загранпаспорта старого образца: для взрослых он теперь будет обходиться в 2000 рублей (вместо 1000), а для детей — 1000 рублей (вместо 300 р). Биометрические паспорта тоже подорожали: для ребенка документ можно будет сделать за 1,5 тысяч, а на взрослого — 3,5 тысяч рублей.

Штрафы для работодателей

Допустив на рабочее место сотрудника, который не прошел медосмотр или не обучен правилам ТБ, работодатель рискует штрафами, размер которых с 2015 года существенно вырос. Сейчас руководитель, который нарушает трудовое законодательство, рискует заплатить 5 000 — 200 000 рублей, в зависимости от тяжести проступка.

Деофшоризация

Такое модное сегодня слово «деофшоризация» включает в себя обновление механизма налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций.

КИК — это организация, которая подпадает под налоговое законодательство другой страны, однако управляется налоговыми резидентами РФ. Иными словами, это любая компания, принадлежащая гражданину России, однако оформленная за пределами нашего государства. В новом законе прописаны критерии, которые будут определять, каким образом иностранные компании, принадлежащие российским гражданам, будут перечислять налоговые выплаты в российскую казну.