Считается, что золото — один из самых динамичных и волатильных активов. И потому за ним интересно наблюдать последние несколько лет — золото практически не развивается все эти годы, которые характеризуют как время финансовой нестабильности.

Было не так давно резкое снижение цен на него - в 2013 году. А сейчас ситуация такая, что даже в районах добычи золота очень сильно падает прибыль — примерно на 40%, как подсчитали аналитики.

Цены на золото обычно опираются на действие ряда факторов, среди которых, наверное, центральное место занимает экономическая ситуация в стране. А вот для того, чтобы развитие «золотого» рынка шло стабильно в России, следует учесть развитие монетарной политики ФРС, потому что США - главный конкурент РФ в т. н. «золотом» вопросе. С учетом этих факторов и статистики можно составить прогноз цен на золото в России на 2015 год.

Большинство экспертов и аналитиков, которые работают с золотом, утверждают, что динамика цен на золота в этом году будет «интересной и непредсказуемой». А пришли к такому «выводу», потому что уже весной 2014 года некоторые их прогнозы не оправдались. Они ждали в начале 2015 года курс золота на уровне $1138 за унцию, но той весной на рынке была цена $1350. Цена росла благодаря повышенному спросу на металл после разгоревшегося украинского конфликта. Сейчас же эксперты не торопятся менять свои прогнозы, хотя и понимают, что в 2015 году золото может вести себя непредсказуемо.

Гендиректор одной отечественной горнодобывающей компании Виталий Несис считает, что к концу 2015 года мировой рынок золота восстановится после падения цен 2013 года. Он ждет рост цен в связи с сокращением мирового производства драгметаллов (золота и серебра), за которым как раз и последует восстановление цен. Несис констатирует падение прибыли в Магаданской области, но просит продолжать разведку и добычу металла. Это пойдет на пользу в любой ситуации, даже если цены упадут — у компаний хотя бы будут запасы качественного сырья.

Внимание начинающих инвесторов должно быть направлено сейчас на мониторинг показателей прибыли, которую они получат от инвестирования в драгметаллы, а потому нужно внимательно следить за эффективной работой все время. Золото не дает быстрый доход, как депозиты или недвижимость. Это долгосрочный актив, поэтому обращать внимание на ценовую политику рынка драгметаллов, цены на золото и прогнозы на год.

Сегодня золото пошло в рост - фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются на уровне $1210,90 за унцию (к 12:03 по мск, по данным investing.com).

