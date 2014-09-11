Азиатские рынки закрылись в минусе. Все, кроме Японии.

Все фондовые рынки Азии, кроме Японии, сегодня снизились на фоне выхода макростатистики Китая и местного новостного фона.

Nikkei прибавил 0,8%. На фоне слабой иены индекс страны, ориентированной в основном на экспорт, вырос до максимального уровня с 10 января. Выросли котировки акций Honda Motor Co, Sony Corp, Toshiba Corp — все эти компании входят в состав индекса Nikkei и все только выиграли от падения национальной валюты.



KOSPI снизился на 0,17% из-за неожиданно низкой китайской инфляции (Китай — один из основных рынков корейского экспорта). Акции корейских поставщиков Apple подорожали после презентации новой «яблочной» продукции: SK Hynix (+2,6%) и LG Display (+3,2%). При этом котировки Hyundai Motor потеряли 1,2% на фоне волнений инвесторов: снижение иены может дать ценовое преимущество японским автопроизводителям.

Hang Seng ослаб на 0,2%, а акции китайских компаний, торгуемых в Гонконге, подешевели на 0,8%. Целых 3,6% потеряла Lenovo Group — это случилось из-за того, что глава компании продал часть своих акций.

Shanghai Composite потерял 0,3% накануне публикации китайской статистики: в субботу будут опубликованы отчеты о промпроизводстве, розничных продажах и инвестициях в городах.