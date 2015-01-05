Переживаете за акции? Облигации чувствуют себя намного хуже

2015 год начался с пугливых настроений инвесторов - акции подорожали. Пока не дошли до уровня пузыря доткомов, но уже стоит обратить внимание на рынок, особенно когда мы находимся в середине очередного бычьего рынка, как в 1928. Эксперты Уолл-стрит говорят, что мы находимся в середине или даже на последней стадии бизнес-цикла.

Мировые проблемы: Кроме Европы и Японии, которые борются со спадом, даже китайская экономика выглядит хрупкой. США стоит особняком со своим «финансовым здоровьем», но автор нарочно перефразирует слова Джон Донна: "Ни одна экономика больше не является островом".

На этой неделе мы проверим, как поживает американская экономика - в пятницу выйдет ежемесячных отчет по занятости.

На рынке четко прослеживается встречный ветер для акций. Проблема в том, куда вы еще вкладываете свои деньги? Денежные средства в банке уже никому не интересны. Даже если Федеральная резервная система повысит процентные ставки позже в этом году, как и ожидается, вклады вряд ли позволят заработать больше, чем 1% к концу года. Этого явно не достаточно, чтобы идти в ногу с инфляцией.

Облигации - очевидная альтернатива. У них только одна проблема: если акции выглядят пугающе, облигации чувствуют себя еще хуже. "Каждый раз, когда вы слышите чьи-то слова о том, что мы на рекордно низких уровнях, то обычно говорят, что у нас рекордно высокие цены на облигации", - говорит Берт Уайт, главный директор по инвестициям LPL Financial.

Еще год назад эксперты прогнозировали, что 2014 будет трудным годом для облигаций. Когда ФРС завершила свою массовую покупку облигаций в рамках программы по стимулированию, многие думали, что доходность пойдет вверх, а цены на облигации — вниз. Но произошло обратное. Когда мировая экономика выглядит мрачной, инвесторы вкладывают деньги в американские облигации — и государственные, и корпоративные. Это означает, что облигации теперь станут еще дороже.

"Средний инвестор держит в своем портфеле около 60% акций и 40% облигаций. Он, как мы считаем, получит фиксированный доход примерно 32%", - говорит Уайт.

В то же время, Merrill Lynch напомнил инвесторам, что акции превосходят облигации намного в долгосрочной перспективе. Средняя годовая доходность по акциям с 1925 года была на уровне 10,2%, по сравнению с 5,7% для долгосрочных гособлигаций.

Конечно, роль облигаций может быть самой разной в каждом конкретном инвестпортфеле. Многие считают, что облигации вырастут, когда фондовый рынок остановится - и обеспечат им "фиксированный доход", когда они выйдут на пенсию.