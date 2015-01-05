Российские акции сегодня будут падать - прогноз

Сегодня на российском рынке акций ожидается падение цен на многие акции на фоне негативной динамики на глобальных рынках капитала. В то же время продолжается падение нефтяных цен, а потому волатильность может быть высокой еще и из-за малого числа участников торгов. Такие прогнозы делают сегодня в "Интерфакс-ЦЭА".

Российские рынки отдыхали в начале января и сегодня фактические первый торговый день на Московской бирже. Скорее всего, акции продолжать падение на фоне неопределенности глобальных рыночных тенденций, особенно сильно это будет давить на акции нефтяных компаний.

Азиатские фондовые индексы сегодня изменяются разнонаправленно, китайские индикаторы продолжают расти - сообщает Bloomberg. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,5%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,4%, Shanzhen Composite - на 1,3%. В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, а Topix потерял 0,1%. Хорошее настроение создает слух о том, что Банк Японии может провести выкуп паев биржевых индексных фондов (ETF) — этого не было с 16 декабря.

В пятницу американские фондовые индексы незначительно изменились, потому что многие трейдеры решили устроить себе длительные новогодние праздники — пишет MarketWatch. По итогам прошлой недели Standard & Poor's 500 потерял 1,5%, Dow Jones Industrial Average - 1,2%, Nasdaq Composite - 1,7%.