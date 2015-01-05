Ночь перед Рождеством или немного актуальной конспирологии

Что будет с рублем Или последний ход Путина.

В последнее время мы можем наблюдать некоторую истерию в информационном пространстве, которое нас окружает. Нет ни одного выпуска новостей, в котором нам не рассказывали бы о курсе доллара и евро. Ощущение, что каждый гражданин России вдруг стал валютным спекулянтом. От бедного студента до пожилых бабушек лузгающих семечки на дворовой скамейке.



Причем последние активно спорят, сколько утром стоил евро. В глаза его не видели, а проявляют неподдельный интерес. В моих словах нет той жестокой усмешки, которая могла показаться тебе, дорогой мой читатель. Лично я прекрасно понимаю мотивы истеричного настроения честных граждан. Сама жизнь заставляет их становиться инвесторами. И главный вопрос на повестке дня как вложить накопления, чтобы их не потерять. Стандартные решения, конечно, лежат на поверхности. Соль, спички и гречка это своеобразный золотовалютный резерв населения. Населения воспитанного в духе «лишь бы совсем плохо не было, а уж лучше точно не будет».



Я надеюсь, большинство моих читателей пополнили вышеупомянутые резервы. Если да то пришла пора поразмышлять о других объектах для инвестирования.



В размышлениях мы постараемся опираться на факты, давая им некоторую интерпретацию. Может быть, делать мы это будем в необычной последовательности, но это для того, чтобы ты мой читатель не смог заскучать



Что же происходит с рублем. Если ответить кратко в стиле нашего президента: - «Он тонет». А вот почему это происходит, давайте разберем.



Нам почему-то пытаются втолковать, что курс рубля тесно связан со стоимостью бочки нефти. Доля правды есть в этом утверждении. Но лишь доля. Думаю, что справедливее сказать, что курс рубля тесно связан с Путиным. А точнее с его поведением и шагами при исполнении его «Хитрого плана». В последнее время часто можно встретить массу иронии о «Хитром плане Путина». Относиться к этой иронии можно как угодно, но отрицать тот факт, что он прекрасный стратег и тактик не возможно. И на более мелкие события у него был свой план задолго до их наступления.

А уж к решающей схватке трудно представить, чтобы он подошел без пошагового планирования.



Кстати стоит заметить, что во все времена стратегию Путина можно свести к четырем шагам.

Шаг первый: Путин предлагает взаимовыгодный компромисс. Ключевое слово – взаимовыгодный.

Шаг второй: партнер если отказывается, то Путин делает так, чтобы условия стали выгодны ему и невыгодны партнеру.

Шаг третий: Путин предлагает партнеру компромисс на невыгодных для партнера условиях.

Шаг четвертый: Путин принимает согласие от партнера или в противном случае предлагает ему удавиться на шарфе. Слово «предлагает» неоднозначно.



В экономической войне с США он подошел к четвертому шагу. Согласия как я думаю, вы не сомневаетесь, мы не дождемся. Значит, остается только шарф.

Что нужно сделать, чтобы твой сильный противник принял такое решение?

Первое - найти союзников.

Второе - убедить противника, что это он сам принимает такое решение.

Третье – выбить табурет из-под его ног.



Союзников Путин нашел. Некоторые объективные причины, по которым ему не составило труда их найти, мы разберем ниже. Пока остановимся на том, что первый шаг его тактических маневров всегда стоит взаимовыгодное предложение.

Убеждать противника, что это он принимает решение Путин начал в далеком 2011 году. Удивлены? Не удивляйтесь. Именно тогда у Путина было четкое представление о ситуации нынешнего года. И ситуация на Украине и Крым и санкции были пошагово спланированы. Удивитесь, если я скажу, что спланированы самим Путиным?



Так что же произошло три года назад?



Фарс, который заслуживает бурных оваций. 25 сентября 2011 года тогда еще министр финансов России Алексей Кудрин делает резкий демарш в сторону на тот момент Президента Медведева. Делает не где-нибудь, а в США. И это делает человек, который с Путиным работал еще в далеких 90-х под крылом Собчака в тогда еще Ленсовете?

Человек, который все эти годы был рядом с Путиным? По причине несогласия с ростом военных и социальных расходов?

И какова реакция Медведева? Он с важным видом предлагает ему подать в отставку? Это лучшему министру финансов. Без почестей и лавров. Обидно, наверное.



Если взять любой учебник по подготовке внедренной резидентуры, то эту схему найдете в точном соответствии. Обида на Родину, несогласие с линией партии, позорный вылет с занимаемой должности. У резидента должен быть повод Родину предавать. Затем слив ненужной информации противнику и внедренный агент готов. Это было в КГБ СССР. Методы не изменились. И только сейчас мы видим, что напел Кудрин Госдепу. Какие руководства дал по ослаблению России. Как была описана методика манипуляции с газотранспортной системой Украины.

Все разыграно по нотам. Только ноты писали в Кремле. А противник тогда был уверен, что это он принимает решение.



Остался табурет. То есть нефтедоллар. Просто так его не выбить. Нужно партнерам вместо нефтедоллара что-то другое предложить. Рубль, например. Экспортеры у нас Европа, страны ближнего зарубежья и немного Азия. Россия вправе продавать ресурсы за рубли. Только для этого есть два препятствия.



Первое уже преодолено практически. Чтобы смело заявить о себе он должен быть обеспечен золотом. Что и делается. По последним данным запасы золота в стране оцениваются чуть более 1000 тонн. Только за третий квартал 2014 года он пополнился на 55 тонн.

А общее увеличение за год в районе 14%. Это рекорд, господа. Небывалый рекорд. Это вам не зеленый фантик. Некоторые неграмотные скептики говорят, что 1000 тонн России несравнима с запасом золота в США. Да у США чуть более 8000 тонн. Но в пересчете на денежную массу выходит пшик. Примерно 5 центов на бакс. И еще. В последний раз аудит запасов был в 1953 году. С тех пор все просто убеждаются, что золото там есть. Представители Бундесбанка слезно просили не вернуть, так хотя бы показать им запасы Германии (около половины), хранящиеся в США. Отказано. И правильно. Каждому покажи. А как показать то, чего нет. Иначе, какой смысл отказывать.



Второе и самое для нас интересное. Чтобы покупать у России энергоресурсы за рубли нужно эти самые рубли иметь. Их можно получить, что-то продавая в Россию за рубли. Но нужного объема не собрать, да и заметно будет. Есть второй путь. За рубли продаются не только товары. За рубли продаются доллары и евро, ну и все остальные валюты. И объемы большие. Пойдя на соглашение с союзниками, Путин сделал им взаимовыгодное предложение. И понимая, что при отказе всех ждут либо невыгодные условия, либо шарф, союзники согласились. Они переходят на расчеты в рублях, а Путин делает так, чтобы партнеры закупились рублями по низкой стоимости. Для выполнения этих условий нужно было обвалить стоимость и вызвать дикий ажиотаж по продаже рублей. Легко сказать обвалить стоимость. Нужен фарс, масштабов которого мир еще не видел. Ну, нужен так сделаем.



Началось все в конце ноября, когда во все СМИ вбрасывалась информация о небывалом рублевом РЕПО ЦБ РФ 2 декабря. Якобы для организации массовой скупки валюты. Именно уклон ставился на небывалый размер. В итоге 2 декабря прошли торги в размере 2770 миллиардов рублей. И опять волна информационного вброса о небывалых триллионах. Вот ты, мой читатель, только вдумайся в размере 2.7 трлн. рублей.

С ума сойти, правда?

Однако как мы знаем, есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Обратимся к статистике подобных торгов за последние три месяца.



09.12.2014 3 210 млрд. руб.;

02.12.2014 2 770 млрд. руб.;

25.11.2014 2 790 млрд. руб.;

18.11.2014 2 690 млрд. руб.;

11.11.2014 2 695 млрд. руб.;

31.10.2014 2 850 млрд. руб.;

28.10.2014 2 930 млрд. руб.;

21.10.2014 2 770 млрд. руб.;

14.10.2014 2 380 млрд. руб.;

07.10.2014 1 990 млрд. руб.;

30.09.2014 1 830 млрд. руб.;

23.09.2014 2 400 млрд. руб.;

16.09.2014 2 150 млрд. руб.;

09.09.2014 2 250 млрд. руб.;

02.09.2014 2 100 млрд. руб..



Ну как? Что же произошло 2 декабря 2014 года экстраординарного? Ничего ровным счетом. Ну, это в статистике ничего. Зато вдоволь наевшись информационных эмоциональных вбросов, участники рынка начали разогревать продажу рублей. Затем пошли заявления о вреде спекулянтов, о необходимости ввести уголовную ответственность за спекуляции. А что в итоге? В итоге партнеры России получили возможность закупиться дешевыми рублями в неограниченном практически количестве. У кого? У тех, кто решил на этом ажиотаже заработать. Пострадает, конечно, и простое население. Но кто сказал, что будет легко?



Почему именно дешевые рубли были условием для партнеров? Давайте разберем на примере, который, правда, на грани фантастики.



У Меркель есть 100 долларов. Цена бочки нефти равна 50 долларов. Сколько Меркель купит бочек? Правильный ответ 2.

У Меркель есть 100 долларов. Цена доллара 80 рублей. Цена бочки в пересчете на рубли (50*80) 4000 рублей. Меркель обменяла по курсу свои 100 долларов на рубли и получила 8000 долларов. Сколько купит Меркель бочек нефти? Правильный ответ 2. Но она пока не покупает за рубли.



Что будет с рублем, если Путин, обеспечив его золотом, объявит его как платежное средство? Рубль станет всем нужен. Ну, если не всем так очень многим. А лавочка по продаже рублей будет прикрыта. Перекос повышения спроса и снижения предложения обрушит стоимость других валют в рублевом эквиваленте. Трудно спрогнозировать в каких масштабах, но предположим, что в районе 20 рублей за доллар. Сколько будет стоить бочка в рублях, если не изменится цена в долларах? Умножаем 50 на 20, получаем 1000. Сколько купит Меркель на 8000 рублей? Правильный ответ 8 бочек. От такого предложения вряд ли кто откажется. Это компенсация приличная.



Конечно, этот пример сильно примитивен. Паника и обвалы прокатятся по многим рынкам. Но то, что будет нанесен существенный удар по доллару это точно. В каких масштабах не берусь утверждать. Но, например прогнозы на ближайшее будущее от «Золотого жука» Джима Синклера, о стоимости к 2020 году унции в 50000 долларов США не видятся столь бредовыми.



Но кроме Европы на карте мира есть другой, более крупный игрок. Это Китай со своей стремительно развивающейся экономикой. Выгодно ли Китаю обрушение экономики США и стоимости доллара, если у него и запасы в долларах США и торговля в основном с США? В краткосрочной перспективе не выгодно. В долгосрочной крайне необходимо. Поясню почему. Великая держава с миллиардом населения работает за зеленые бумаги. Причем долги у США растут гораздо быстрее, чем производство в Китае. КНДР (Статья почему КНДР)поставлена в такие условия, при которых может оказаться так, что десятилетия развития пошли псу под хвост. Именно поэтому Китай с недавнего времени перестал наращивать свои резервы, номинированные в долларах США. И концентрируется на том же золоте.

Ситуация когда Китай покупает у России энергоресурсы за золото и продает в Россию товары за это же золото вполне реальная.



Праздник, да и только.Только вот на этот праздник доллар уже не приглашали. Ему там не место.



Понимают ли США сложившуюся ситуацию? Думаю что вполне. Только уже сценарий написан и переигрывать его поздно. Есть правда еще пара методов в запасе для ответа России. Это смена власти и прямая военная агрессия.



Со сменой власти вышла проблема. Чем больше критики льется на Путина, тем больше его рейтинг не только в России, но и в США. Ситуация с Навальным и иже с ними оказалась весьма поучительной. Эта бригада должна иметь высокий рейтинг в России. И быть противником Путина. Попробовали. Чем больше они противники, тем меньше рейтинг. Попробовали немного смягчить риторику в отношении власти. Рейтинг немного увеличился. Значит, чтобы у Навального был рейтинг он должен быть союзником Путина. Но на кой черт он тогда сдался? Посмотрел бы я в глаза того госдеповца до которого дошел принцип действия этого заколдованного круга. И где теперь этот товарищ несистемный? Перемолот колесом истории. Ну, да и бог с ним. Будут и другие.



С военной агрессией тоже засада. Россия это не Ирак и не Ливия. Наземная операция обречена на провал. История много раз показывала, что самые бравые парни до Сибири не доходили, вязли в снегу. Армия России не на уровне 90-х. Идеи превентивного ядерного удара не больше чем сотрясание воздуха. Весь ядерный потенциал России не разрушить. И это значит, последует ответный более жесткий и непредсказуемый. Но тогда оставшиеся будут завидовать ушедшим в мир иной. Поэтому военная угроза бесперспективна.



Итак, начинали мы с инвестиций. Ими же и закончим.

В краткосрочном периоде покупка валюты за рубли это ушедший поезд. Желаете в него заскочить? Ноги не сломайте.

Если есть валютные инвестиции, то непосредственно перед Новым годом переходите в рублевые. В новогоднюю ночь много сказочного в стране происходило. И Ельцин уставал. Удобный момент пока вся страна отвлечена на елки, шампанское и оливье, в новогоднем поздравлении объявить о переходе на рублевые расчеты за поставки энергоресурсов.



А лучше не в рубли, а в золото. Его падение исключено рядом объективных причин.

Но это уже несколько среднесрочный вариант на один-три года.



Ну и конечно если не инвестиции непосредственно в спекулятивные инструменты, то в товарные. Недвижимость, земельные участки всегда будут увеличиваться в цене.



Ну и главное без особой паники.