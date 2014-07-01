IPO компании Alibaba будет одним из самых больших в истории

Сегодня китайский интернет-гигант Alibaba - это одна из крупнейших компаний в мире. Эксперты полагают, что ее IPO будет одним из самых больших в истории.

IPO компании Alibaba должно пройти в августе этого года, компания намерена привлечь 20 миллиардов долларов. Тогда рыночная капитализация компании составит $150-200 млрд.

Она будет торговаться под символом Baba на самом престижном в мире рынке - на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания хотела разместиться в Гонконге, но не смогла из-за необычной модели управления. Биржа NASDAQ также пыталась заманить Alibaba к себе, но компания решила оградить себя от рисков, связанных с техническими сбоями (в последнее время сбоями прославился NASDAQ) и провела размещение на Nice, следуя примеру успешного IPO Twitter.