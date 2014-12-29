Бычий прогноз по USD на 2015 – JPM

Эксперты J.P.Morgan подтверждают бычий прогноз по USD, утверждая, что многие аспекты макроэкономического ландшафта еще не заложены в цену валюты.

«Наш индекс USD (JPMQUSD) продолжает обновлять максимумы. Мы, как практически все остальные, по-прежнему рассчитываем на бычий настрой доллара в силу того, что многие аспекты макроэкономического ландшафта еще не заложены в цену валюты.



Один из таких аспектов – диаграммы ФРС, которые выглядят все реалистичнее после недавнего отчета по занятости. Еще два фактора – долгосрочная программа смягчения Банка Японии и намерение ЕЦБ расширить баланс до €3 трлн. Также сюда входит премия за риск по товарным валютам в свете ожиданий замедления роста китайской экономики ниже 7%. В свете всех этих причин мы не считаем, что доллар может продолжить движение на север.



Мы остаемся в длинных позициях по USD против EUR, JPY, GBP, AUD и NZD с конца лета, подтвердив свои рекомендации в прогнозе на 2015 год. Несмотря на то, что за последний год валюты развивающихся рынков заметно подешевели, а некоторые страны повысили процентные ставки, это не поможет им миновать потери».