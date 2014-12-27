Американский политолог: США лишь поддерживают иллюзию роста собственной экономики

Рост американского ВВП на 4,6% во втором квартале и 5% в третьем — «магическая статистика», не учитывающая целый ряд проблем экономики США, пишет в своём блоге бывший советник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«За счёт чего экономика США достигла таких показателей роста?» — задается вопросом Робертс. По его мнению, заявленный Бюро экономического анализа США рост американской экономики не обеспечен в таких показателях, как рост реальных доходов населения, увеличение объёма розничных продаж, повышение кредитоспособности потребителей и положительное сальдо торгового баланса.

«Статистика роста предоставлена Бюро экономического анализа США и основана на исследовании потребительских затрат на различные услуги. Данные бюро показывают, что пятипроцентный рост ВВП США обеспечен в основном за счёт расходов потребителей на здравоохранение после реформы Обамы... Экономический рост, выведенный из подобных затрат, искусственен», — цитирует РИА Новости экономиста.

В данном исследовании существуют и другие неточности, пишет Робертс. Так, показатели потребительских затрат на здравоохранение были полностью занесены в третий квартал, но в нём же было зафиксировано и существенное падение цен.

«Рост ВВП в 5% в третьем квартале идёт вразрез с резким падением цен на ключевые продукты для производства. Упали цены не только на нефть (на 47%), но и на железную руду (49%), природный газ (30%), медь (15%)... Почему именно третий квартал? Ответ в том, что США должны поддерживать иллюзию роста собственной экономики», — добавляет эксперт.





