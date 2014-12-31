Новогодние приметы — будь готов к празднику!

В новогоднюю ночь, как известно, самую долгожданную, происходят самые разные чудеса. И этот праздник ждут с нетерпением не только дети, но и взрослые. Как правило, во время произнесения тостов мы как бы закладываем «фундамент» будущего года — все пожелания, планы, надежды.

Но есть несколько примет, которые нужно соблюдать в новогоднюю ночь, чтобы не оплошать и чтобы год прошёл хорошо. За много лет люди собрали целый список таких примет, некоторые из них уже хорошо прижились в наших традициях.

Конечно, самая известная аксиома «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Похоже, многие из примет как раз и возникли на основе этой аксиомы.

- До конца года обязательно надо избавиться от долгов, чтобы ничего не осталось на ваших плечах.

- Считается, что чем богаче праздничный стол, тем больше денег у вас будет в Новом году.

- Загадать три желания под бой курантов — и они обязательно сбудутся.

- 1 января нельзя заниматься тяжёлой работой, иначе придется делать это весь год.

- Наряжаться в самое красивое и новое — опять же к деньгам.

- Интересная примета: если положить в карман деньги (лучше купюры покрупнее), то деньги не переведутся весь год.

Примет подобных много, и они «проверены» годами.

Никто не заставляет вас ограничиваться узким кругом родни — ведь Новый год вовсе не семейный праздник, как Рождество. Встречайте его с друзьями или наедине с любимыми, тогда весь год наполнится радостными событиями!

С наступающим Новым годом и всего вам самого хорошего в новом 2015 году!