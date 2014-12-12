На чем теперь экономят российские туристы?

Буквально 19 дней осталось до Нового года, и многие россияне уже точно знают, куда отправятся на праздники. После продолжающегося падения курса рубля многие планируют ехать не в Европу, а поближе - в Крым или в Сочи. Многим придется либо сократить продолжительность отпуска, либо экономить на гостиницах и покупках.

В то же время спрос на отдых за рубежом снижается из-за нестабильности в самой туристической сфере. Сколько за этот год было неожиданных закрытий туркомпаний, причем они продолжаются — только в декабре о невозможности выполнять свои обязательства сообщили четыре туроператора.

«Сейчас на рынке происходит обвал спроса на зарубежные новогодние поездки, который доходит до 50%», — говорит директор «Связной Трэвел» Алексей Дорош. В общем спрос на новогодние праздники и зимние каникулы за рубежом сократился очень сильно- на 30-35%, считает коммерческий директор TEZ Tour Александр Буртин.

В Австрию стали летать меньше на 40%, хотя спрос на путевки в Египет немного вырос — 5-10%. Среди горнолыжных направлений особенно популярны теперь демократичные курорты Болгарии, Андорры. Очень сильно упали продажи туров (на 27,5%) в Европу - Прага, Барселона, Париж, Рим, Вена, Милан, Лондон.

Люди стали больше экономить и потому чаще рассматривают более бюджетные страны в качестве места для новогоднего отдыха. В прошлом году в Топ-5 были только зарубежные направления – это Стамбул, Бангкок, Рим, Париж и Тель-Авив. В этом году в пятерку уже вошли 4 российских города – Сочи, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды.

По данным билетного агрегатора Aviasales, зимние праздники москвичи проведут не в Пхукете, Барселоне, Париже или на Гоа, а в Минеральных Водах (первое место в рейтинге покупок), Симферополе, Сочи и Краснодаре. Абсолютным лидером роста числа туристов является столица Крыма. Продажи билетов в Симферополь за год выросли на 360%, и именно он является лидером новогоднего рейтинга направлений. Примерно такие же результаты приводят другие поисковые порталы.