Американцы экономят, передаривая подарки, но все равно закончат год новыми кредитами

Состоятельные американцы признают, что передаривать подарки — полезная практика, и что наступающее Рождество — отличный повод для этого.

В этом году количество богатых жителей США, которые считают вполне этичным передаривать ненужные им свитера и бутылки с шампанским, выросло до 76% (в прошлом году их было 73%). Опрос был проведен среди более 1500 человек с минимальным ежегодным доходом семьи в 100 000 долларов. 42% опрошенных признались, что передаривали подарки в прошлом году (против 32% годом ранее).



Одни экономисты комментируют эту информацию нейтрально, говоря, что нет ничего неэтичного в том, чтобы передарить ненужный вам подарок кому-нибудь, кто его оценит по достоинству.

Другие менее лояльны. Так, один из них говорит: «Можно предположить, что люди экономят и из нужды передаривают свои подарки. Однако здесь другой случай. Люди просто ленятся или не хотят думать о том, чтобы выбирать и покупать подарки. Слишком много людей готовы просто передарить десятый по счету кекс с цукатами или бутылку виски соседям, не вложив в это ни души, ни сердца.»

Третьим передаривание однозначно показывает, что даже богатые потребители склонны к финансовой ответственности. «Передаривание — это не плохо! Этому процессу просто нужен хороший PR”, — говорит Гейл Каннингем, представительница Национального Фонда кредитного консалтинга.

Между тем, опрос, проведенный группой исследования рынков Gallup среди 1000 человек, показал, что в целом американцы планируют крупно потратиться на этих праздниках. Капитан Очевидность сообщает нам, что удивительным образом обнаружена прямая корреляция между размером зарплаты и стоимостью подарков для семьи и друзей. Более 45% людей с доходом на семью больше 75000 долларов в год потратят на подарки 1000 долларов. Card Club предрекает, что американские потребители закончат год 60 миллиардами долларов новых задолженностей по кредиткам. Это на 55% больше, чем в прошлом году.