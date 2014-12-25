Новогоднее «ралли Санты» может не состояться

Сегодня товарные рынки закрыты, поэтому аналитики делают немного другие прогнозы. Например, аналитик Алена Афанасьева уверена, что в этом году характерный резкий рост на фондовых рынках (как это бывает в последние недели декабря почти каждый год), который прозвали «ралли Санты», может попросту не состояться. И ничего сверхинтересного мы не увидим.

На первом плане аналитик выделяет высокий риск неблагоприятных итогов в Греции, где 29 декабря будет третий раунд президентских выборов. Если победит движение, которое намерено действовать против мер жесткой экономии, возникнет опасность — сможет ли ЕЦБ тогда реализовать программу скупки активов в 2015 году. Но если и в третьем раунде не выберут никого, европейский фондовый рынок начнет распродажи, а евро может укрепиться. Для EUR/USD это может означать возвращение в район 1,24.

Идем дальше. Мы наблюдаем очень слабое состояние рынка энергетики. Обвал цен на нефть, конечно, хорошая новость для потребителей, но для самого нефтегазового сектора возникают угрозы массовых увольнений. СМИ сообщали уже, как приостанавливают работу некоторые скважины в США, а значит, пора вновь сокращать расходы. Прибыль падает, а перспективы пока не радуют — эти два фактора могут оказать давление на ключевые фондовые индексы, где энергетический сектор занимает внушительную долю, – например, NASDAQ-100 и Dow Jones. Да и сами нефтяные котировки не заставят себя ждать: Brent может подрасти, если отчеты по числу работающих скважин (будут опубликованы в начале следующей недели) покажут дальнейшее падение показателя. Brent может подорожать до $63,50 за баррель.

И последнее. Вспомним, что в портах западного побережья США уже два месяца идут забастовки, и это резко снизило торговую активность. В ближайшие месяцы мы можем увидеть негативный эффект в экономических данных, например, в заказах на товары длительного пользования или в отчетах по объемам розничных продаж. На бычий тренд по USD это вряд ли повлияет, но вот настроение фондовым рынкам подпортит. Еще вызвать страх по поводу стабильности темпов роста американской экономики могут вызвать падение американских фондовых индексов и кратковременный спрос на «активы-убежища», к примеру, золото.