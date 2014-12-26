«Ведомости»: будет ли доллар стоить 120 рублей?

Вчера, 25 декабря, в Комитете гражданских инициатив бывший министр финансов Алексей Кудрин и руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич в кругу профессионалов обсудили, каким образом и в каком направлении будет двигаться наша экономика в наступающем году.

По одному из сценариев, разработанных экспертом, если нефть остановится в цене сейчас, в районе 60 долларов за баррель, ВВП потеряет 4,1%, а рубль к доллару зафиксируется в среднем на отметке в 58,6 рублей. Евсей Гурвич предположил в своем докладе, что сейчас мы идем именно по этому пути, который предполагает очень жесткую финансовую политику. Монетарное финансирование может привести к неконтролируемой инфляции.



Экономисты предполагают, что санкции против России будут действовать до 2018 года. Это приведет к серьезным проблемам в бюджетной сфере: физический объем ВВП, не изменяющийся в течение пяти лет, приводит к падению реальной величины доходов федерального бюджета почти на треть. Дефицит бюджета измеряется при этом цифрой в 6%, а резервный фонд будет исчерпан.

В 2015 году при реализации этого сценария инвестиции в основной капитал снизятся на 17,5%; доходы бюджета в реальном выражении уменьшатся на 14,8%, дефицит бюджета будет 3,1% ВВП, а резервный фонд к концу года уменьшится до 69 млрд долларов.

Леонид Григорьев из НИУ ВШЭ считает, что настраиваться надо на худшее: нефть в ближайшее время не подорожает, а санкции не снимут. 100 долларов за баррель были обусловлены войнами на Ближнем Востоке и аварией на «Фукусиме», а современное состояние мировой экономики и политики не предполагает нефти дороже 70 долларов.

Кудрин, как обычно, не говорит ничего оптимистичного: Россия административными методами движется к мобилизационному сценарию экономики. Такой сценарий характеризуется ручным управлением экономикой, широким применением административных мер воздействия на бизнес и на частный капитал, резким увеличением роли государственных компаний. Частные инвесторы, особенно зарубежные, в таких случаях обычно стараются увести капитал из мобилизационной экономики.

Гурвич продолжает, что при денежной массе в 30 трлн рублей и резервном фонде страны в районе 400 млрд долларов доллар скакнул до 80 рублей. Ближайшие несколько лет покажут, что денежная масса вырастет, а вот резервы будут истрачены — и в этом случае расчетный курс доллара превысит 100 рублей, а форсмажорные обстоятельства могут довести его и до отметки в 120 и выше.

Действия правительства, банков и крупного бизнеса сейчас просчитать невозможно: все делают какие-то движения, но никому непонятно, что будет в среднесрочной перспективе. В систему включены слишком много факторов, которые нельзя просчитать, начиная от срока действия санкций заканчивая природными и социальными катаклизмами.

Гурвич привел интересную метафору: обветшавший дом нужно перестроить, но сейчас дом горит, и нужно потушить пламя, а как это сделать — пока неясно. Кудрин продолжил, что стабилизация внешних связей страны — это сейчас основное, в чем нуждается Россия, а без этого все принимаемые меры будут бесполезными.