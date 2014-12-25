Госдума хочет ввести полный запрет на валютную ипотеку

В госдуме РФ обсуждают запрет на валютную ипотеку в России. Еще вчера депутаты искали способ, как помочь и защитить тех, кто уже взял ипотеку в иностранной валюте и из-за резкого повышения курсов не в состоянии сейчас за нее платить.

Законопроект, подготовленный депутатом госдумы Андреем Крутовым ("Справедливая Россия"), подразумевает полный запрет на ипотечные кредиты в иностранной валюте, а по уже взятым процентная ставка должна быть фиксированной - на весь срок кредита. Депутат предлагает внести изменения в ст. 9 "Содержание договора об ипотеке" закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", сообщает газета "Известия".

Если законопроект примут, то в закон добавят новый пункт - "процентная ставка по ипотечному кредиту устанавливается в момент подписания кредитного договора и не изменяется в течение всего периода кредитования, за исключением случая, когда ставка увязывается с индексом потребительских цен, но не превышая его более чем 2,2 процентного пункта". Такой же показатель по ипотечной ставке "инфляция + 2,2%" есть в указе президента РФ №600 "О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем". В планах правительства обеспечить такую ставку по ипотеке к 2018 году.

"Несмотря на полученный опыт в кризис 2008 года, более 100 тыс. семей имеют валютные ипотечные кредиты, хотя в ст. 317 Гражданского кодекса ясно записано, что денежные обязательства должны быть выражены в рублях, - пояснил газете свою позицию А.Крутов. - Этим проектом мы просто приводим закон об ипотеке в соответствие с Гражданским кодексом и указом президента. Кроме того, учитываем и нынешнюю ситуацию, когда ипотечные заемщики вследствие девальвации рубля просто не могут гасить свои обязательства".